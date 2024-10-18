WCCFTech: старый iPhone оказался мощнее нового iPad mini с флагманским чипом

Фото: apple.com

iPhone 15 Pro Max оказался мощнее iPad mini 7 с флагманским чипом Apple A17 Pro, следует из материала на сайте WCCFTech.

В бенчмарке Geekbench 6 новый iPad mini 7 набрал 2 187 баллов в одноядерном и 6 982 балла в многоядерном тестах. При этом результаты iPhone 15 Pro Max – 2932 и 7292 балла соответственно. Процессоры, в свою очередь, по мощности не отличаются – шесть ядер и частота 3,78 ГГц. Однако если сравнивать графические процессоры, iPad будет слабее.

Специалисты считают, что на результаты тестирования iPad mini 7 повлияла менее стабильная версия операционной системы – iOS 18. Между тем на iPhone установлена iOS 18.0.1, у которой показатели производительности выше.

Между тем стоимость iPhone 15 снизилась в России на 50%. В прошлом году смартфон стоил в среднем 125−170 тысяч рублей, сейчас же iPhone 15 можно приобрести за 60–70 тысяч рублей. При этом в сентябре текущего года телефон предлагался за 80–90 тысяч рублей, то есть по сравнению с первоначальной ценой разница составляет примерно 50%, а по сравнению с ценой прошлого месяца – 15–20%.