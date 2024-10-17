Hi-Tech Mail: стоимость актуального iPhone 15 в России снизилась на 50%

Фото: apple.com

Стоимость iPhone 15 снизилась в России на 50%, передает портал Hi-Tech Mail.

В прошлом году смартфон стоил в среднем 125−170 тысяч рублей, сейчас же iPhone 15 можно приобрести за 60-70 тысяч рублей. При этом в сентябре текущего года телефон предлагался за 80-90 тысяч рублей, то есть по сравнению с первоначальной ценой разница составляет примерно 50%, а по сравнению с ценой прошлого месяца – 15-20%.

Между тем число предзаказов нового iPhone 16 в первый день после презентации выросло почти в три раза в сравнении с количеством предзаказов смартфонов предыдущего поколения. лидирующую позицию занимает iPhone 16 Pro Max – на эту модель пришлось 56% всех предзаказов. Далее следуют iPhone 16 Pro (33%), Phone 16 (10%) и iPhone 16 Plus (1%).

Новая модель телефона от компании Apple станет одной из ключевых новинок рынка смартфонов в этом году, несмотря на растущую конкуренцию. Одной из главных причин популярности является преданная аудитория экосистемы Apple.

