Компания Apple представила обновленный планшет iPad mini

Фото: apple.com

Корпорация Apple представила обновленную версию уменьшенного планшета iPad mini. Помимо нового процессора, устройство оснастят технологией искусственного интеллекта Apple Intelligence, уточняется на сайте компании.

Планшет будет работать на процессоре A17 Pro. Диагональ дисплея устройства равна 8,3 дюйма и оснащена экраном Liquid Retina. В планшете установят заднюю камеру на 12 мегапикселей. Вместе с тем устройство поддерживает использование стилуса Apple Pencil Pro.

Пользователи смогут приобрести планшет в четырех цветах. Его стоимость в США составит от 499 долларов. За эту сумму можно будет приобрести версию с объемом встроенной памяти 128 гигабайтов и поддержкой Wi-Fi. Максимальная цена в 949 долларов выставлена за устройство с памятью 512 гигабайтов и поддержкой Wi-Fi вместе с мобильным интернетом.

На данный момент сделать предзаказ iPad mini могут покупатели из 29 стран, в том числе США. Купить новые планшеты в магазине можно будет с 23 октября.

Между тем новый iPhone 16 Pro Max попал на 9-е место в топе самых мощных гаджетов Apple. При этом самым мощным мобильным устройством все еще считается флагманский 11-дюймовый iPad Pro M4. В среднем он набирает более 2,52 миллиона баллов в рейтинге разработчиков бенчмарка AnTuTu.

