Antara: министерство промышленности Индонезии запретило продажи iPhone 16

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В Индонезии запретили продажу смартфонов iPhone 16, передает агентство Antara со ссылкой на министерство промышленности страны.

Как говорится в материале, ограничения будут сохраняться до тех пор, пока компания Apple не выполнит требования национального сертификата соответствия компонентов.

При этом отмечается, что смартфоны могут ввозить члены экипажа и пассажиры транспортных средств для личного пользования. Также разрешен ввоз устройств, отправленных по почте. Однако для одного лица к провозу допускается не более двух iPhone 16, а их дальнейшая продажа запрещена.

"Министерство промышленности просит население сообщать о лицах, которые торгуют мобильными телефонами, ввезенными в страну пассажирами", – говорится в заявлении представителя ведомства Фебри Хебри Антони Арифа.

Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита сообщил, что Apple необходимо выполнить оставшиеся инвестиционные обязательства размером около 15,3 миллиона долларов от общей суммы около 109 миллионов для получения лицензии на продажу iPhone 16.

Ранее инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple снизила производство iPhone 16 из-за низкого спроса. Снижение распространится сразу на четвертый квартал 2024 года и первую половину 2025-го. По словам аналитика, в этом году потребители стали обращать меньше внимания на базовые смартфоны Apple.