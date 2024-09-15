Эксперт Ульянов назвал главные способы продлить жизнь ноутбуку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Периодическая чистка памяти и ровная, жесткая поверхность во время работы максимально продлят ноутбуку жизнь. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

Специалист пояснил, что большое количество установленных программ нагружает устройство и замедляет его работу.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра компании Zecurion Периодически нужно проверять, какие программы уже лишние, и их удалять. Это поможет уменьшить нагрузку на оборудование, с одной стороны, с другой – будет свободно больше системных ресурсов, которые использует ноутбук. Для пользователя устройство будет работать лучше, когда у него много свободной памяти – как оперативной, так и на дисках.

Кроме того, Ульянов посоветовал ни в коем случае не допускать перегрев устройства: в частности, лучше не класть включенный ноутбук на кровать.

"Держать гаджет стоит на ровной, твердой поверхности, где будет обеспечиваться охлаждение. Это очень важно, иначе может быть перегрев и выход из строя", – предупредил эксперт.

Если ноутбук постоянно лежит на столе и используется как стационарный компьютер, лучше вынуть из него батарею и держать подключенным к сети во время работы.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра компании Zecurion Если батарея находится внутри, заряжена полностью и мы все равно будем держать ноутбук подключенным к сети, он будет немного разряжаться и сразу же заряжаться опять. Из-за постоянных циклов заряда-разряда у батареи будут ухудшаться потребительские качества, и она уже не так хорошо будет запасать энергию. Через пару лет такого пользования может оказаться, что ноутбук держит заряд всего 15–20 минут.

Если же пользователь носит устройство с собой, то заряжать его стоит по мере необходимости, добавил специалист.

Ранее россиянам рассказали, как спасти залитый водой ноутбук. При попадании на устройство газировки, чая, кофе или воды необходимо сразу же отключить гаджет от сети и отсоединить аккумулятор. Чтобы вода не затекла внутрь системы, ноутбук стоит перевернуть вверх дном. Лучше не включать устройство в ближайшие 24–48 часов, чтобы гаджет смог нормально высохнуть.