Эксперт Савченко раскрыл способ по спасению залитого напитком ноутбука

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Если ноутбук был залит газировкой, чаем, кофе или водой, тогда необходимо сразу же отключить его от сети и отсоединить аккумулятор. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на IT-эксперта Виталия Савченко.

Специалист рассказал, что после отключения устройства от розетки необходимо перевернуть его вверх дном, чтобы избежать стекание жидкости внутрь системы. Также эксперт посоветовал не включать ноутбук в ближайшие 24–48 часов, чтобы гаджет смог нормально высохнуть.

"Временно выключите воздушный поток вентилятора (если это возможно) и поместите ноутбук в сухое место с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы ускорить процесс высыхания", – добавил Савченко.

После просушки уже можно попробовать включить устройство, заявил специалист. Если ноутбук не включается или плохо работает, тогда нужно отнести его на проверку в специализированный сервисный центр. При этом Савченко предупредил, что ни в коем случае нельзя использовать фен или микроволновую печь для сушки гаджета. Эти действия лишь усугубят ситуацию, заключил он.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин рассказал, почему залитый iPhone, а также устройства других марок не рекомендуется сушить в рисе. По его словам, с одной стороны, эта крупа впитывает влагу. С другой – рис может попасть в разъемы аппарата и забить их, что ведет к новым проблемам для владельца гаджета.

