Эксперт рассказал, что делать, если не включается смартфон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прежде чем нести невключающийся смартфон в сервис, можно попробовать решить проблему самостоятельно. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Если смартфон не включается, в первую очередь стоит проверить, не разрядился ли он полностью. В частности, подключить аппарат к зарядному устройству. В случае глубокого разряда смартфону может потребоваться какое-то время, чтобы пополнить батарею. Поэтому он может не включиться мгновенно", – объясняет эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Во-вторых, можно несколько секунд подержать зажатой кнопку включения. Даже если аппарат подвис, это должно вызвать его перезагрузку.

Если предыдущие способы не помогли, можно попробовать вернуть гаджет к заводским настройкам. Однако стоит учесть, что при этом на устройстве удалятся все фото, видео и другие файлы.

"В разных операционных системах, смартфонах сброс к заводским настройкам может быть реализован по-своему. Нужно смотреть инструкцию к конкретному аппарату в интернете. Например, это может быть одновременное нажатие кнопки включения и регулирования звука. В результате телефон включится не стандартным образом, а в режиме восстановления", – уточнил Ульянов.

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