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21 февраля, 13:45

Технологии

Эксперт рассказал, что делать, если не включается смартфон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прежде чем нести невключающийся смартфон в сервис, можно попробовать решить проблему самостоятельно. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Если смартфон не включается, в первую очередь стоит проверить, не разрядился ли он полностью. В частности, подключить аппарат к зарядному устройству. В случае глубокого разряда смартфону может потребоваться какое-то время, чтобы пополнить батарею. Поэтому он может не включиться мгновенно", – объясняет эксперт.

Во-вторых, можно несколько секунд подержать зажатой кнопку включения. Даже если аппарат подвис, это должно вызвать его перезагрузку.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

Если предыдущие способы не помогли, можно попробовать вернуть гаджет к заводским настройкам. Однако стоит учесть, что при этом на устройстве удалятся все фото, видео и другие файлы.

"В разных операционных системах, смартфонах сброс к заводским настройкам может быть реализован по-своему. Нужно смотреть инструкцию к конкретному аппарату в интернете. Например, это может быть одновременное нажатие кнопки включения и регулирования звука. В результате телефон включится не стандартным образом, а в режиме восстановления", – уточнил Ульянов.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, почему залитый iPhone, а также устройства других марок не рекомендуется сушить в рисе. По его словам, с одной стороны, эта крупа впитывает влагу. С другой – рис может попасть в разъемы аппарата и забить их, что ведет к новым проблемам для владельца гаджета.

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