WSJ: Apple планирует выпустить ультратонкий iPhone и складные модели

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Американская корпорация Apple планирует выпустить ультратонкий iPhone и складные модели в двух вариациях, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Для уменьшения размеров iPhone компания хочет упростить систему камер. Стоимость такой версии смартфона будет ниже линейки Pro.

Кроме того, Apple планирует создать складное устройство, которое можно будет использовать как ноутбук. Размер экрана составит примерно 19 дюймов (48 сантиметров). При этом второе складное устройство будет похоже на iPhone. Ожидается, что презентация новинок состоится в начале 2025 года.

Также Apple начнет использовать чипы собственного производства для подключения Bluetooth и Wi-Fi в смартфонах iPhone с 2025 года. Как выяснили журналисты, компания занималась разработкой собственного чипа, который получил кодовое название Proxima, на протяжении нескольких лет.

Предполагается, что Apple внедрит новые чипы в следующее поколение iPhone. Новая, 17-я по счету модель должна выйти осенью 2025 года.