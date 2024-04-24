Специалисты госветслужбы Москвы оказывают бесплатную помощь собакам-поводырям

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Владельцы собак-поводырей могут поставить своих питомцев на бесплатный учет в государственную ветеринарную службу Москвы. На сегодняшний день в ней числятся 56 собак-поводырей. Большую часть из них составляют лабрадоры-ретриверы, золотистые ретриверы и немецкие овчарки. Об этом рассказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Эксперт отметил, что прежде чем начать работать с людьми, питомцы проходят серьезный отбор и обучение, в конце которых получают сертификат пригодности к этой профессии.

"Здоровью этих ценных специалистов город уделяет особое внимание: каждая из зарегистрированных собак-проводников находится на полном бесплатном ветеринарном обслуживании в государственных ветклиниках Москвы. Это и ежегодные диспансеризации, и вакцинации, любые виды исследований и лабораторных анализов, все терапевтические и хирургические манипуляции любой сложности", – привели словам Сауткина на портале мэра и правительства Москвы.

Сауткин отметил, что при необходимости город также бесплатно размещает питомцев в зоогостинице.

Для получения льгот у владельцев должны быть паспорт проводника и документы, подтверждающие инвалидность. К ним необходимо написать соответствующее заявление. После этого питомца поставят на учет и заведут паспорт здоровья. Тогда ветеринар проведет осмотр животного, после чего за ним закрепят лечащего врача, который проследит за своевременным выполнением всех медицинский предписаний, а также сможет проконсультировать по вопросам здоровья и содержания.

"Регулярная диагностика и осмотры позволяют отслеживать изменения на ранней стадии, не допускать развития заболеваний, и в итоге четвероногие друзья дольше сохраняют здоровье и остаются в профессии, верно служа своим владельцам", – добавил Сауткин.

Всего в столице расположились 26 государственных ветклиник, но помощь животные также могут получить и на дому. На вызов приезжает полностью укомплектованный автомобиль госветслужбы. При необходимости врачи доставят собаку-проводника в клинику, а если случай серьезный и нужна госпитализация, питомец получит бесплатные услуги в круглосуточном стационаре ветклиники "Вешняки" на улице Старый Гай, дом 10а.

Забронировать выезд на удобное время можно позвонив, в контакт-центр госветслужбы столицы по телефону +7 (495) 612-04-25.

Ранее заслуженный ветеринар РФ Сергей Середа напомнил, что с наступлением весны и ближе к лету собак необходимо вакцинировать от бешенства. Ветеринар напомнил, что не стоит пренебрегать основным комплексом вакцин от других заболеваний.