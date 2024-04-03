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03 апреля, 14:55

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Ветеринар Середа напомнил о необходимости вакцинации собак от бешенства весной

Ветеринар напомнил о необходимости вакцинации собак от бешенства весной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С наступлением весны и ближе к лету собак нужно привить от бешенства, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на заслуженного ветеринарного врача РФ Сергея Середу.

"Это самая главная вакцинация, потому что бешенством болеют и люди, и животные. Это заболевание смертельное", – подчеркнул Середа.

Ветеринар напомнил, что не стоит пренебрегать основным комплексом вакцин от других заболеваний.

Эксперт отметил, что в летнее время люди часто ездят на дачу со своими питомцами. Животных нельзя оставлять в машине с закрытыми окнами. Они быстро погибают от нехватки кислорода, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Москве откроют 2 111 временных пунктов вакцинации от бешенства для домашних животных в 2024 году. Москвичи могут бесплатно вакцинировать питомцев в любой из 26 государственных ветклиник.

Более 2 тыс пунктов вакцинации от бешенства открылись в Москве

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