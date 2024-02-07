Более 2 000 временных пунктов вакцинации от бешенства для питомцев откроют в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве будет открыто 2 111 пунктов временных пунктов вакцинации от бешенства для домашних животных в 2024 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Москвичи могут бесплатно вакцинировать домашних питомцев от бешенства в любой из 26 государственных ветклиник.

Госветслужба столицы также открывает и временные пункты вакцинации. Они расположены в каждом районе в шаговой доступности и работают по особому графику.

Его можно найти на странице столичного комитета ветеринарии, а также в спецпроекте "Как стать суперхозяином" на mos.ru.

Благодаря таким пунктам питомца можно защитить от бешенства быстро и бесплатно.

Кроме того, москвичи могут вакцинировать питомца от бешенства и на дому. Для этого необходимо вызвать специалистов через контакт-центр госветслужбы по телефону +7 (495) 612-04-25.

Перед вакцинацией необходимо обрабатывать животных от блох и давать им глистогонные препараты за 10–14 дней до прививки. Ветврач может сделать прививку только здоровым питомцам, поэтому перед процедурой животное обязательно проходит процедуру осмотра.

Также в Москве с 1 февраля по 31 марта проходит акция по чипированию питомцев. В указанный период хозяева могут установить животному чип по сниженной цене: вся процедура проводится под ключ, включая цену микрочипа и внесение в базу данных. Цена – 879 рублей.

Процедуру проводят в 26 государственных городских ветклиниках, установка чипа безопасна для питомцев и занимает несколько минут.

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