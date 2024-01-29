Акция по чипированию домашних животных стартует в Москве с 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Акция по чипированию питомцев начнется в столице с 1 февраля и продлится до 31 марта этого года. Проводить процедуру будут в 26 государственных городских ветклиниках, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В указанный период хозяева могут установить животному чип по сниженной цене: вся процедура проводится под ключ, включая цену микрочипа и внесение в базу данных. Цена – 879 рублей. Установка чипа безопасна для питомцев и занимает несколько минут. С помощью чипа питомца будет проще найти в случае потери, также животное будет готово к путешествиям.

Отмечается, что процесс установки микрочипа проходит быстро и безболезненно для питомцев: капсула с чипом, которая по размеру схожа с рисовым зерном, вводится под кожу одноразовым аппликатором. После этого животному присваивается персональный 15-значный номер, по которому его можно идентифицировать. Эти данные ветеринар вносит в ветеринарную автоматизированную систему (ВетАС) и в международную базу данных, а также делает соответствующую отметку в паспорте питомца.

Председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин отметил, что чипирование является взвешенным решением ответственного и заботливого хозяина. С чипом у животного больше шансов вернуться к владельцу в случае потери, добавил он. Также, продолжил Сауткин, чип помогает избежать подмены породистых животных, доказать право собственности на питомца в спорных моментах и необходим для участия в выставках и поездах за рубеж.

Отмечается, что ветеринары городской госветслужбы в прошлом году чипировали более шести тысяч животных.

Ранее сообщалось, что за пять лет москвичи воспользовались сервисом онлайн-записи к ветеринару свыше 710 тысяч раз. Таким образом, питомца можно записать на прием к врачу, для сдачи анализов и проведения исследования, чипирования, вакцинации, а также для оформления сопроводительных документов.

Со слов председателя столичного комитета государственных услуг Елены Шинкарук, чаще всего записывают кошек и собак, а самой востребованной услугой остается вакцинация.

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