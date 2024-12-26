Новогодние электробусы появились на улицах Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новогодние электробусы вышли на улицы Москвы. В этом году у них уникальная оклейка – "Ледяной" и "Снеговик". Встретить их можно в ЦАО, САО и СЗАО, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Несмотря на "зимний" внешний вид, внутри электробусов тепло и комфортно. В салоне работает климат-контроль, в поездке можно зарядить телефон, а информацию о маршруте показывают медиаэкраны", – передает пресс-служба Дептранса Москвы в телеграм-канале.

По словам Ликсутова, в 2024 году гирляндами оформили 50 электробусов, еще более 100 автобусов – праздничной оклейкой. Они уже вышли на маршруты и создают новогоднее настроение для горожан, отметил заммэра.

В преддверии праздников железнодорожные вокзалы, станции МЦК и МЦД украсили новогодними инсталляциями. Так, на окнах и галереях повесили световые гирлянды, а в кассовых зонах – еловые ветви с игрушками.

Также в праздничной оклейке курсируют 26 поездов Московского метрополитена. Это в два раза больше, чем в прошлом году.