26 декабря, 11:17Транспорт
Новогодние электробусы появились на улицах Москвы
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Новогодние электробусы вышли на улицы Москвы. В этом году у них уникальная оклейка – "Ледяной" и "Снеговик". Встретить их можно в ЦАО, САО и СЗАО, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Несмотря на "зимний" внешний вид, внутри электробусов тепло и комфортно. В салоне работает климат-контроль, в поездке можно зарядить телефон, а информацию о маршруте показывают медиаэкраны", – передает пресс-служба Дептранса Москвы в телеграм-канале.
По словам Ликсутова, в 2024 году гирляндами оформили 50 электробусов, еще более 100 автобусов – праздничной оклейкой. Они уже вышли на маршруты и создают новогоднее настроение для горожан, отметил заммэра.
В преддверии праздников железнодорожные вокзалы, станции МЦК и МЦД украсили новогодними инсталляциями. Так, на окнах и галереях повесили световые гирлянды, а в кассовых зонах – еловые ветви с игрушками.
Также в праздничной оклейке курсируют 26 поездов Московского метрополитена. Это в два раза больше, чем в прошлом году.
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