Собянин: доля технологического сектора в экономике Москвы будет увеличена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Долю технологического сектора в экономике Москвы планируется увеличить до 2030 года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Для этого предполагается стимулировать частные инвестиции в научные исследования и разработки, содействовать внедрению инновационных продуктов у коммерческих и госзаказчиков, а также наращивать патентную активность и коммерциализацию интеллектуальной собственности.



По словам мэра, уже сегодня в столице удалось сформировать экосистему, поддерживающую инновационные проекты на всех этапах жизненного цикла. Ее ключевым звеном стал Московский инновационный кластер, отметил Собянин.

Кластер обеспечивает кооперацию между бизнесом, наукой, вузами и органами власти. В его состав вошли свыше 40 тысяч компаний из Москвы и 86 регионов России. Все они получают комплексную поддержку – от разработки инновационного продукта до его вывода на рынок.

Ранее Собянин сообщил, что все услуги для технологических компаний заработали в цифровом сервисе "Техномаркет", который поможет создавать и внедрять научные разработки в экономический сектор столицы.

Сервис был создан Московским инновационным кластером. Он помогает найти партнеров на всех этапах разработки продукта.