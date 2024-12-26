Москвичи показали кадры с автомобилем, украшенным гирляндой

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Так, в столице заметили необычную нарядную машину. Москвичи сняли видео на улице Правды. Автомобиль, полностью замотанный в новогоднюю гирлянду, перевозил елку и заодно заряжал праздничным настроением всех прохожих и все проезжающие мимо машины.

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