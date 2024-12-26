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26 декабря, 19:15

Транспорт

Москвичи показали кадры с автомобилем, украшенным гирляндой

Москвичи показали кадры с автомобилем, украшенным гирляндой

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Так, в столице заметили необычную нарядную машину. Москвичи сняли видео на улице Правды. Автомобиль, полностью замотанный в новогоднюю гирлянду, перевозил елку и заодно заряжал праздничным настроением всех прохожих и все проезжающие мимо машины.

Желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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