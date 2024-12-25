100 Дедов Морозов поздравили пассажиров столичного городского транспорта

Сто Дедов Морозов поздравила пассажиров московского транспорта с наступающим Новым годом. Свое путешествие волшебники начали на транспортном узле Нижегородская. Там они исполнили танец под музыку оркестра, а затем отправились по Сокольнической, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линиям метро, а также по МЦК и третьему диаметру.

Между тем на разных линиях метро запустили 23 новогодних поезда. Также на улицы столицы вышли больше 50 электробусов и 60 трамваев с гирляндами.

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