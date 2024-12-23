Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 08:00

Транспорт

Россиянам рассказали о правилах украшения автомобилей к Новому году

Россиянам рассказали о правилах украшения автомобилей к Новому году

Проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер запустят в марте 2025 года

Поезд "Москва-2024" выиграл в южнокорейском конкурсе

Поезд "Ледяной" начал курсировать по Кольцевой линии метро

Минтранс планирует пустить "Сапсаны" в сторону Белгорода, Воронежа и Нижнего Новгорода

Поезд "Москва-2024" победил на южнокорейском конкурсе

Камеры начнут проверять автомобили на наличие ОСАГО

Новые маршруты автобусов и электробусов запустили в Москве

Путин дал старт новому участку на ЦКАД

Схема движения автобусов и электробусов изменилась в нескольких районах Москвы

Россиянам напомнили о правилах украшения автомобилей к Новому году. Установка гирлянд, мигающих элементов и других светящихся украшений может привести к штрафу от 500 рублей. Кроме того, в случае аварии такие элементы декора могут стать причиной признания водителя виновником ДТП.

Особое внимание инспекторы уделяют мигающим украшениям, так как они отвлекают других участников движения. Правила дорожного движения запрещают использование несертифицированных источников света. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтобезопасностьвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика