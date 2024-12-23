Россиянам рассказали о правилах украшения автомобилей к Новому году

Россиянам напомнили о правилах украшения автомобилей к Новому году. Установка гирлянд, мигающих элементов и других светящихся украшений может привести к штрафу от 500 рублей. Кроме того, в случае аварии такие элементы декора могут стать причиной признания водителя виновником ДТП.

Особое внимание инспекторы уделяют мигающим украшениям, так как они отвлекают других участников движения. Правила дорожного движения запрещают использование несертифицированных источников света. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.