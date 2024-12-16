60 трамваев "Витязь-Москва" украсили новогодними гирляндами

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В преддверии Нового года 60 современных трехсекционных трамваев "Витязь-Москва" украсили гирляндами. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вице-мэр отметил, что это в два раза больше, чем в прошлом году. Сверкающие трамваи можно увидеть на 28 трамвайных маршрутах города. На каждом – до 100 гирлянд и 10 тысяч лампочек.

"Новогодние трамваи в столице стали доброй традицией. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в этом году мы вновь создаем праздничное настроение для москвичей и гостей города. 60 украшенных гирляндами трамваев – это рекорд за все годы", – добавил Ликсутов.



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Между тем в Москве к Новому году также украсили электробусы, трамваи и поезда метро. Они будут представлены в "ледяном" и "зимнем" дизайнах. В новогодней оклейке будут курсировать 26 поездов метро. Это число вдвое превышает прошлогодний показатель. При этом особое внимание было уделено уникальному "Номерному" составу, который ходит на Замоскворецкой линии.

Вместе с тем на улицах Москвы можно будет увидеть 60 трамваев, которые украсили светящимися гирляндами. На 7-м маршруте начнет курсировать трамвай с хвойными гирляндами, а на маршрутах № 2 и 50 москвичи и гости города смогут проехать в вагонах в праздничном дизайне. К Новому году украсили и трамвай "Татра Т3", который снабдили световой инсталляцией.

В преддверии праздника была также украшена станция метро "Трубная". Для этого использовали около 400 новогодних украшений. При этом на станции "Красные Ворота" было решено украсить только один из вестибюлей. В нем открыли "Портал в сказку". Вместе с тем на своде эскалаторной галереи на Воробьевых горах пассажиры метро смогут увидеть более 140 елочных игрушек.