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02 декабря, 07:15

Политика

В кабмин внесены поправки к закону об ОСАГО на получение отзыва

В кабмин внесены поправки к закону об ОСАГО на получение отзыва

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Депутаты ГД внесли в правительство РФ поправки к закону об ОСАГО на получение отзыва. Согласно новым корректировкам, чиновники хотят защитить водителей, пострадавших в ДТП по вине тех автомобилистов, у которых нет соответствующего полиса.

Предлагается, чтобы такой ущерб возмещал Российский союз автостраховщиков. Однако в организации к идее отнеслись скептически, также не поддержали нововведение и в страховых компаниях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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