Новости мира: протестующие вновь вышли на улицы в центре Тбилиси

Тысячи протестующих снова пришли в центр Тбилиси, где попытались прорваться через металлические ограждения и попасть в здание парламента. Самые активные участники митинга спровоцировали стычки с полицией. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ. До этого правоохранители пробовали разогнать участников акции. В итоге три сотрудника МВД получили травмы. Среди пострадавших есть и журналисты. Протесты оппозиции в Грузии продолжаются уже несколько недель. Люди недовольны результатами парламентских выборов. Протесты разгорелись с новой силой 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке евроинтеграции республики до конца 2028 года.

Тем временем испанская полиция накрыла банду, которая занималась транспортировкой наркотиков между Испанией и Марокко, причем делала это с помощью беспилотников. В результате операции были задержаны 10 человек. Удалось установить, что за один рейс дилеры переправляли около 10 килограммов запрещенного груза на расстояние до 50 километров. БПЛА спокойно преодолевали Гибралтарский пролив, не приземляясь. Также стало известно, что беспилотники производились на Украине, после чего их автотранспортом доставляли в Испанию.

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