Серийное производство ракетного комплекса "Орешник" началось в России – Путин

Серийное производство ракетного комплекса "Орешник" началось в России. Об этом сообщил Владимир Путин во время саммита ОДКБ, который проходит в Астане.

Боевые испытания "Орешника" стали вынужденной мерой в ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по Курской области. Президент подчеркнул, что новейшая ударная гиперзвуковая ракетная система может поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

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