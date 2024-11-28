28 ноября, 14:30Политика
Серийное производство ракетного комплекса "Орешник" началось в России – Путин
Серийное производство ракетного комплекса "Орешник" началось в России. Об этом сообщил Владимир Путин во время саммита ОДКБ, который проходит в Астане.
Боевые испытания "Орешника" стали вынужденной мерой в ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по Курской области. Президент подчеркнул, что новейшая ударная гиперзвуковая ракетная система может поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.
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