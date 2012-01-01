"Квантум-парк" в МГТУ стал одним из самых продвинутых исследовательских комплексов мира

В Москве открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета имени Баумана. В целом с 2021 года работы были проведены на территории 170 тысяч квадратных метров. Самое интересное о новом кампусе – в материале Москвы 24.

Научное пространство

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана 7 сентября – церемонию провели по видеоконференцсвязи из концертного зала "Зарядье".



Сергей Собянин мэр Москвы Уважаемый Владимир Владимирович, как всегда в День города открываем ряд объектов с вашим участием. Один из таких объектов – это кампус МГТУ имени Баумана, один из ведущих инженерных вузов, которые обеспечивают технологическую независимость страны в значительной степени. По вашему поручению мы строили новый кампус в течение трех лет.

В свою очередь, Путин отметил, что наука и образование являются важнейшими факторами экномического роста и добавил, что с удовольствием посетит МГТУ, если будет такая возможность.

Бауманка является одним из старейших и одновременно самых крупных технических вузов страны. Почти за 200-летнюю историю университет подготовил около четверти миллиона инженеров и конструкторов, среди которых известные во всем мире В. Г. Шухов, А. Н. Туполев, С. П. Королев. Ежегодно МГТУ выпускает около пяти тысяч специалистов, а также ведет переподготовку и повышение квалификации инженеров.

Комплекс зданий сформировался несколько десятилетий назад и уже не удовлетворял потребностям растущего университета. Именно поэтому правительство России и Москвы приняли решение о комплексном развитии территории Бауманки.

Все для науки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проект реализовали с 2021 по 2024 год: всего на восьми гектарах реконструировано и отреставрировано 14 зданий общей площадью 170 тысяч квадратных метров. Новый научно-исследовательский кластер находится недалеко от исторических зданий МГТУ на Яузе и включает в себя несколько участков с современными лабораториями, аудиториями, испытательными и конгресс-центрами, объектами культурного наследия, общежитиями и многим другим.

В пятиэтажном Многофункциональном научно-образовательном корпусе разместили семь технических кафедр, а также лаборатории, научно-административные, образовательные и мультимедийные пространства. Снаружи все здание отделано алюминием и витражными конструкциями.

Научно-исследовательские кластеры – это территория, на которой есть два центра: биомедицинских систем и технологий, а также Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем. В частности, в первом будут проводиться исследования в области биологии, медицины, генетики, биохимии, робототехники и другие. А во втором центре специалисты займутся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

Один из крупнейших на территории – Центральный кластер, который состоит из пяти зданий высотой от четырех до шести этажей. Там появятся в том числе инновационный хаб, конгресс-центр и федеральный испытательный центр.

Фото: Стройкомплекс Москвы

Основная задача архитекторов состояла в том, чтобы визуально разделить разные функциональные направления построек, не нарушив общей гармонии. Для этого стеклянные фасады детализировали в виде научных формул: где-то уравнения видны четко, в других местах они даны в зеркальном изображении, а в помещениях с атриумными пространствами надписи могут и вовсе исчезать в зависимости от угла обзора. Сооружения объединены мембранной конструкцией площадью 2,5 тысячи квадратных метров: она защищает ансамбль и территорию внутреннего двора от непогоды и делает ее более уютной.

Центром площади стало "Дерево знаний" – дуб, вокруг которого сделан амфитеатр, где смогут проводить время студенты и сотрудники университета. К слову, внутренний двор открыт для всех желающих.

Многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс "Квантум-парк" стал одним из самых продвинутых исследовательских комплексов мира с коворкингами, передовыми лабораториями и пространствами-трансформерами для презентации научных разработок.

Дворец технологий и Многофункциональный библиотечный корпус расположены на участке, который включает в себя два объекта культурного наследия: "Фанагорийские казармы" (XVIII век) и "Химическую лабораторию" (XIX век). Исторический облик обоих зданий был восстановлен и приспособлен под современное пользование.

Теперь в двухэтажном Дворце технологий находятся преимущественно административные помещения, а в парадных залах будут проводиться официальные приемы, форумы, заседания и другие мероприятия.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Библиотечный корпус состоит из трех этажей – на них размещаются мультимедиа-центр с коворкингом и открытым доступом к книжному фонду, учебные аудитории и компьютерные классы, а также специализированные лаборатории для занятий старшекурсников.

В свою очередь, на базе Исследовательского центра МГТУ им. Н. Э. Баумана разместят исследовательские лаборатории, образовательные и досуговые пространства, административные помещения. Как отметил ранее начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, это центр подготовки специалистов по системному проектированию и созданию новой ракетно-космической продукции: на базе центра откроется передовая инженерная школа "Системная инженерия ракетно-космической техники".

Все для жизни

Комплекс общежитий в новом кластере состоит из двух корпусов – 7-этажного "Спектра" и 29-этажной "Стрелы". Здесь размещены 620 жилых блоков с кухнями, включая пространства для маломобильных студентов. Площадь каждого блока составит около 40 квадратных метров: он рассчитан на проживание до четырех человек. В общей сложности в обоих корпусах будут проживать более 2,3 тысячи учащихся.

1 из 2

Помимо жилых помещений, в обоих корпусах есть столовые и досуговые помещения. В частности, в корпусе "Спектр" студенты смогут посетить коворкинг, зоны для общения, центр информации, залы для самоподготовки и для групповых занятий. В "Стреле" для них доступен центр здоровья и киберспортивный клуб.

Прилегающая к общежитиям территория тоже благоустроена. Там возвели пешеходное пространство с амфитеатром и сценой, зоны для тихого отдыха и сквер со скамейками и столами.