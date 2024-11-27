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27 ноября, 17:34

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Захарова: Запад не должен сомневаться в потенциале РФ после испытания "Орешника"

В МИД рассказали, как пуск "Орешника" должен повлиять на отношение Запада к РФ

Фото: 123RF/bumbledee

Российская сторона надеется, что после успешного испытания новой ракетной системы "Орешник" у Запада не осталось сомнений в наличии у Москвы соответствующего потенциала. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Он также подчеркнула, что сейчас нет необходимости комментировать информацию, как и где Россия могла бы разместить ракеты средней и меньшей дальности.

"Стратегия, тактика были мотивированы в соответствующих заявлениях президента и заместителя министра иностранных дел нашей страны", – отметила Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что США был направлен очень четкий военно-политический сигнал в связи с их подготовкой к размещению наземных ракет средней и меньшей дальности в различных мировых регионах.

Белый дом 25 ноября подтвердил разрешение Украине бить ATACMS вглубь российских территорий.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

Россия оставляет право наносить удары не только по целям на Украине, но и по объектам в странах, чьими вооружениями украинская армия решит атаковать российские территории, отмечал Владимир Путин.

Работа над такими ракетными системами "Орешник" имеет важное значение для РФ

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