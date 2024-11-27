Процедура передачи власти от Джо Байдена к Дональду Трампу началась в США

Избранный президент США Дональд Трамп и текущий глава государства Джо Байден подписали меморандум о передаче власти. Этот документ позволяет кандидатам на министерские должности, которых предложил Трамп, набирать свои команды.

При этом Байден напоследок попросил конгресс выделить 24 миллиарда долларов на военную помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому и закупку оружия для Пентагона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.