Аналитик Хазыр: Трамп может начать переговоры по Украине весной 2025 года

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Избранный президент США Дональд Трамп может начать переговоры по урегулированию украинского конфликта весной следующего года. Таким мнением с РИА Новости поделился турецкий аналитик Умит Назми Хазыр.

По словам эксперта, конфликт на Украине станет "одним из приоритетных вопросов", который республиканец захочет решить после инаугурации. Однако Хазыр подчеркнул, что Трампу предстоит выступить с предложением постоянного мирного плана, а не прекращения огня, в таком случае за стол переговоров сядут все стороны.

"Ведь минские соглашения тоже не принесли прочного мира", – заметил аналитик.

Ранее конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц заявил, что будущая администрация Трампа начнет работу по урегулированию конфликта на Украине с января 2025 года. Он отметил, что ключевой частью предстоящего переговорного процесса должны стать европейские страны.