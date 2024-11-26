Новости мира: кубинские студенты почтили память Фиделя Кастро

Сотни кубинских студентов почтили память политика Фиделя Кастро на лестнице Гаванского университета. В акции принял участие также президент страны Мигель Диас-Канель. Собравшиеся читали стихи, вспоминали изречения Кастро, показывали танцевальные номера и исполняли музыкальные произведения.

Испанский город Уэльва в Андалусии накрыло сильное наводнение. Мощные потоки воды смывали автомобили и уносили с террас мебель. На улицах образовались настоящие водовороты. Проливные дожди в Испании начались после сильного шторма.

На полигоне космического центра Японии произошел крупный пожар. Во время испытания ракеты взорвался двигатель. Это произошло через 30 секунд после запуска, никто не пострадал. Речь идет о ракете, которая разрабатывается с 2007 года для запуска легких научных космических аппаратов.

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