Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 11:30

В мире

Новости мира: кубинские студенты почтили память Фиделя Кастро

Новости мира: кубинские студенты почтили память Фиделя Кастро

Новости мира: сотрудники компании Volkswagen вышли на протесты в черной одежде

Новости мира: уголовные дела против Дональда Трампа прекращены в США

Новости мира: около 2 тыс семей лишились крова в результате пожара в столице Филиппин

NYT выяснило, чем будет заниматься "команда мстителей" Трампа

Дональд Трамп сформировал "команду мстителей" против тех, кто его преследовал

Дональд Трамп планирует уволить из ВС США всех трансгендеров

Новости мира: самолет упал на жилой дом под Вильнюсом

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с российским самолетом в Анталье

Новости мира: шесть человек погибли в результате стрельбы в мексиканском баре

Сотни кубинских студентов почтили память политика Фиделя Кастро на лестнице Гаванского университета. В акции принял участие также президент страны Мигель Диас-Канель. Собравшиеся читали стихи, вспоминали изречения Кастро, показывали танцевальные номера и исполняли музыкальные произведения.

Испанский город Уэльва в Андалусии накрыло сильное наводнение. Мощные потоки воды смывали автомобили и уносили с террас мебель. На улицах образовались настоящие водовороты. Проливные дожди в Испании начались после сильного шторма.

На полигоне космического центра Японии произошел крупный пожар. Во время испытания ракеты взорвался двигатель. Это произошло через 30 секунд после запуска, никто не пострадал. Речь идет о ракете, которая разрабатывается с 2007 года для запуска легких научных космических аппаратов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествияпогодапожарвидеоЕвгения МирошкинаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика