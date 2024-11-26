ГД приняла законопроект о штрафах за несоблюдение правил содержания животных

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Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Проектом предусматривается внесение соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Теперь за несоблюдение требований к содержанию домашних животных гражданам грозит предупреждение или же штраф от полутора до трех тысяч рублей. Должностным лицам грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч, а организациям – от 15 до 30 тысяч рублей.

К нарушениям в частности относится выгул собак без намордника и поводка на детских или спортивных площадках. При этом владелец животного избежит ответственности, если нарушение допустил не он, а присматривающий за питомцем.

Документ разработала Московская областная дума в декабре 2021 года .

Законопроект был одобрен комитетом ГД по госстроительству и законодательству в июле. Уточнялось, что административная ответственность будет распространяться на подобные нарушения требований в многоквартирных домах, правила выгула и использование домашних животных в коммерческих целях.

Рассматривать такие дела и составлять протоколы будут должностные лица органов исполнительной власти, осуществляющих региональный госконтроль в области обращения с животными.