Проект о штрафах за пропаганду жестокого обращения с животными направлен в кабмин РФ

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Законопроект о введении штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными направлен на отзыв в российское правительство. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Как уточнил парламентарий, после получения отзыва кабмина проект закона внесут на рассмотрение ГД.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ статьей о пропаганде жестокого обращения с животными. За такое нарушение и призывы к подобным действиям гражданам может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией предмета административного нарушения или арест на срок до 15 суток. При этом штраф для должностных лиц – 10–15 тысяч рублей, для юрлиц – 50–100 тысяч.

Более того, проектом предлагает установить административную ответственность за производство, показ и распространение фотографий и видеозаписей, печатной и аудиовизуальной продукции, пропагандирующей жестокое обращение с животными, в том числе онлайн. Для физлиц может грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 25 тысяч, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч. При этом для каждой категории нарушителей предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Ранее Бурматов призвал полицию расследовать массовые случаи догхантерства в Москве, установить виновных и привлечь их к ответственности. По его словам, в столице много камер видеонаблюдения, так что полиции "не составит труда" выяснить личности злоумышленников. Депутат также считает, что отравления совершены организованной группой лиц по предварительному сговору.