Депутат Бурматов призвал полицию расследовать случаи догхантерства в Москве

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Полиции необходимо расследовать случаи догхантерства в Москве. С соответствующей просьбой в МВД обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

"Участились случаи массового покушения на собак в ряде районов города Москвы. Прошу дать поручение провести следственные действия в отношении этих инцидентов, установить виновных и привлечь их к ответственности", – приводит слова Бурматова ТАСС.

По словам депутата, в столице много камер видеонаблюдения, так что полиции "не составит труда" выяснить личности преступников. Кроме того, Бурматов считает, что преступления совершены организованной группой лиц по предварительному сговору.

Преступников можно привлечь к ответственности по статье 245 Уголовного кодекса РФ о жестоком обращении с животными, а смерть нескольких животных или организация преступлений по предварительному сговору могут стать отягчающими обстоятельствами.

Бурматов также подчеркнул, что под угрозой находятся не только владельцы питомцев.

"Дело в том, что эти преступники разбрасывают отраву на детских площадках, где дети гуляют", – отметил он.

Ранее по факту отравления неизвестными нескольких собак в столичном районе Зюзино было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Правоохранители установили, что догхантер специально разбросал в местах для выгула собак неизвестные белые таблетки, поместив их внутрь сосисок.

По своему воздействию, уверены в прокуратуре, вещество способно вызывать отравление.