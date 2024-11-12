12 ноября, 16:58Происшествия
Депутат Бурматов призвал полицию расследовать случаи догхантерства в Москве
Фото: depositphotos/blinow61
Полиции необходимо расследовать случаи догхантерства в Москве. С соответствующей просьбой в МВД обратился первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов.
"Участились случаи массового покушения на собак в ряде районов города Москвы. Прошу дать поручение провести следственные действия в отношении этих инцидентов, установить виновных и привлечь их к ответственности", – приводит слова Бурматова ТАСС.
По словам депутата, в столице много камер видеонаблюдения, так что полиции "не составит труда" выяснить личности преступников. Кроме того, Бурматов считает, что преступления совершены организованной группой лиц по предварительному сговору.
Преступников можно привлечь к ответственности по статье 245 Уголовного кодекса РФ о жестоком обращении с животными, а смерть нескольких животных или организация преступлений по предварительному сговору могут стать отягчающими обстоятельствами.
Бурматов также подчеркнул, что под угрозой находятся не только владельцы питомцев.
"Дело в том, что эти преступники разбрасывают отраву на детских площадках, где дети гуляют", – отметил он.
Ранее по факту отравления неизвестными нескольких собак в столичном районе Зюзино было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Правоохранители установили, что догхантер специально разбросал в местах для выгула собак неизвестные белые таблетки, поместив их внутрь сосисок.
По своему воздействию, уверены в прокуратуре, вещество способно вызывать отравление.
Догхантеры начали травить домашних собак в Зюзине