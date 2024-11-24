Antara: вулкан Дуконо в Индонезии выбросил столб пепла на 3 тыс метров

24 ноября, 21:11Происшествия
Фото: x.com/InfoFPMKI
Вулкан Дуконо на острове Хальмахера в Индонезии стал извергаться и выбросил столб пепла на высоту 3 тысячи метров, передает агентство Antara.
Экстренные службы зафиксировали серию толчков на вулкане. В связи с этим власти призвали местных жителей не посещать зону в радиусе трех километров от вершины вулкана, а также носить маски на улице.
Ранее извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. На фоне извержения в городе Гриндавик и геотермальном спа-комплексе "Блю-Лагун" была проведена масштабная эвакуация.
До этого специалисты выявили слабый пеплопад в городе Северо-Курильске на острове Парамушир в результате выброса на вулкане Эбеко. Запах сероводорода при этом не ощущался. Угроза для жизни населения отсутствовала.
Новости мира: извержение грязевого вулкана произошло в Колумбии