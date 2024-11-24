Antara: вулкан Дуконо в Индонезии выбросил столб пепла на 3 тыс метров

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Вулкан Дуконо на острове Хальмахера в Индонезии стал извергаться и выбросил столб пепла на высоту 3 тысячи метров, передает агентство Antara.

Экстренные службы зафиксировали серию толчков на вулкане. В связи с этим власти призвали местных жителей не посещать зону в радиусе трех километров от вершины вулкана, а также носить маски на улице.

Ранее извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии. На фоне извержения в городе Гриндавик и геотермальном спа-комплексе "Блю-Лагун" была проведена масштабная эвакуация.

До этого специалисты выявили слабый пеплопад в городе Северо-Курильске на острове Парамушир в результате выброса на вулкане Эбеко. Запах сероводорода при этом не ощущался. Угроза для жизни населения отсутствовала.