21 ноября, 04:36Происшествия
Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии
На фоне извержения в городе Гриндавик и геотермальном спа-комплексе "Блю-Лагун" проводится масштабная эвакуация. По словам ученых, в данный момент сложно определить силу и вероятный масштаб извержения.
Ранее специалисты выявили слабый пеплопад в городе Северо-Курильске на острове Парамушир в результате выброса на вулкане Эбеко. Запах сероводорода при этом не ощущался. Угроза для жизни населения отсутствовала.
В начале ноября извержение вулкана Левотоби произошло в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии. В результате погибли десять человек.
Новости мира: извержение грязевого вулкана произошло в Колумбии