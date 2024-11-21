Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес в Исландии

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Извержение вулкана началось в кратерном ряду Сунднукур на полуострове Рейкьянес в Исландии. Об этом сообщает телерадиокомпания RUV

На фоне извержения в городе Гриндавик и геотермальном спа-комплексе "Блю-Лагун" проводится масштабная эвакуация. По словам ученых, в данный момент сложно определить силу и вероятный масштаб извержения.

Ранее специалисты выявили слабый пеплопад в городе Северо-Курильске на острове Парамушир в результате выброса на вулкане Эбеко. Запах сероводорода при этом не ощущался. Угроза для жизни населения отсутствовала.

В начале ноября извержение вулкана Левотоби произошло в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии. В результате погибли десять человек.