Daily Mail: США грозит 30-метровое цунами и 9-балльное землетрясение

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Сейсмологи обнаружили тревожные признаки в разломе при помощи высокоточного картографирования под водой. Они считают, что США могут накрыть цунами высотой 30 метров и 9-балльное землетрясение, сообщает газета Daily Mail.

Исследование Каскадной зоны субдукции установило четыре отдельных сегмента вдоль разлома протяженностью 970 километров, который охватывает территорию от юга Канады до северной Калифорнии.

Ученые опасаются, что в ближайшие годы на США обрушатся катаклизмы. По мнению экспертов, землетрясения вызовут цунами, которое способно навредить нескольким штатам.

Ранее подземные толчки магнитудой 6,6 были зафиксированы около побережья Канады. По информации ученых, эпицентр землетрясения находился в 268 километрах от города Принс-Руперт с населением около 14,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 33 километров.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло в начале месяца в Аргентине. Информация о возможных пострадавших или разрушениях в результате природного явления не поступала.

