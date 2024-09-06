Фото: 123RF/destinacigdem

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный институт сейсмологии страны.

Специалисты зафиксировали сейсмологическую активность в 07:12 по местному времени, что соответствовало 13:12 по московскому времени. При этом эпицентр землетрясения находился в 120 километрах к северу от Колангуйль, а его очаг залегал на глубине 143 километров.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях в результате природного явления к настоящему моменту не поступала.

Ранее Землетрясение силой до трех баллов зафиксировали на Камчатке. Его магнитуда составила 5,3, а эпицентр находился на глубине 36 километров под морским дном, в 117 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Подземные толчки магнитудой 7 происходили в 113 километрах от административного центра региона еще 17 августа. После этого ученые высказывали предположения о том, что это могло стать сейсмособытием, за которым последуют гораздо более сильные толчки.

