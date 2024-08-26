Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали у берегов Тонга

Фото: 123RF/cylonphoto

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло около берегов Королевства Тонга. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков находился в 136 километрах от столицы Тонги, города Нукуалофа, в котором проживают около 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 102 километров.

Угроза цунами в регионе не объявлялась, информация о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.

Подземные толчки магнитудой 7,0 зафиксировали в 113 километрах от Петропавловска-Камчатска вечером 17 августа. Очаг толчков залегал на глубине 6,4 километра. Повторные толчки произошли через 10 минут после первых уже в 120 километрах от города. Магнитуда составила 4,7 балла, а глубина – 41,6 километра.

Специалисты при этом заявили о возможности новых толчков в регионе магнитудой от 6 до 9 баллов. По их словам, произошедшее землетрясение могло быть форшоком – сейсмособытием, после которого следует более сильное.