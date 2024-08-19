Ученые допустили новое землетрясение на Камчатке силой до 9 баллов

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Землетрясение, произошедшее на Камчатке 17 августа, может быть форшоком – сейсмособытием, после которого следует более сильное. В ближайшие дни в регионе велика вероятность новых толчков магнитудой от 6 до 9 баллов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заключение общего совета Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По прогнозам ученых, в течение двух суток сохраняется повышенная вероятность сильного землетрясения с очагом в Авачинском заливе и сейсмическим эффектом в Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и поселке Усть-Камчатск.

Подземные толчки магнитудой 7,0 зафиксировали в 113 километрах от Петропавловска-Камчатска вечером 17 августа. Очаг толчков залегал на глубине 6,4 километра. Повторные толчки произошли через 10 минут после первых уже в 120 километрах от города. Магнитуда составила 4,7 балла, а глубина – 41,6 километра.

Специалисты отмечали, что афтершоковый процесс, который начался после землетрясения на Камчатке, ожидается в течение нескольких дней. Сила толчков может достичь 5 баллов.