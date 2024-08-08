В Эквадоре на берег вынесло сельдяного короля, предвещающего стихийные бедствия

Фото: whatsthejam.com

Отдыхающие нашли на берегу Эквадора трехметрового сельдяного короля. Речь идет об одной из самых необычных рыб Мирового океана, сообщает Jam Press.

Сельдяные короли встречаются не часто, поскольку они являются глубоководными существами. По этой причине многие верят, что их появление на поверхности предвещает стихийные бедствия. При этом ученые до сих пор так и не подтвердили связь между поведением существ и стихийными бедствиями.

Власти увезли тушу огромной рыбы, однако посетители пляжа успели с ней сфотографироваться. Из-за связанных с ней мифов некоторые местные жители предположили, что скоро в районе, куда вынесло волнами рыбу, произойдет землетрясение.

Сельдяной король имеет змееобразное тело, а его длина может достигать 11 метров. Плавают такие рыбы обычно головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному.

В начале года огромный череп выбросило на пляж залива Монтерей в Калифорнии. Ведущий палеонтолог из Чарльстонского палеонтологического центра Роберт Боссенекер предположил, что такая находка может принадлежать или ластоногому, или синему киту, так как именно их черепа измеряются в метрах, а не в футах или сантиметрах, как это принято у других млекопитающих.

Более того, эксперты из Музея естественной истории в Санта-Круз считают, что данная кость могла быть выброшена на пляж еще осенью прошлого года. По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, финвалы и синие киты являются самыми крупными существами на всей планете. Так, размер первых может составлять порядка 25 метров в длину, а последних – 33 метра. При этом весить финвалы могут до 80 тонн, а киты – до 165 тонн.

