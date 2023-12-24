Тысячи ботинок выбросило на пляжи Дании из-за шторма "Пиа" – СМИ

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Тысячи ботинок оказались на пляжах на севере Дании после того, как датское судно компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами после шторма "Пиа". Об этом сообщает местный телеканал DR.

По его информации, 22 декабря корабль следовал из немецкого города Бремерхафен в польский город Гданьск, когда потерял контейнеры в Северном море. Береговой инспектор Тосмас Дуурлоо, которого цитирует телеканал, заявил, что "повсюду валяются тысячи ботинок".

Как отметил телеканал, кроме обуви, на пляжах Дании нашли медицинское оборудование и колеса для тачек.

РИА Новости сообщили, что шторм "Пиа" 21 декабря обрушился на Нидерланды, из-за чего в стране был зафиксирован высокий уровень воды, кроме того, там закрыли все штормовые барьеры. В тот же день, как пишет агентство, норвежский круизный лайнер Maud испытал проблемы с управлением из-за повреждений, полученных в результате шторма.

Ранее сообщалось, что в Сочи зафиксировали шторм, порывы ветра которого достигли 27–28 метров в секунду. Мэр города Алексей Копайгородский настоятельно рекомендовал местным жителям оставаться дома.

Позже из-за непогоды в Сочи сорвало кровлю с восьми зданий, а в четырех городских районах произошло нарушение подачи электроснабжения, из-за чего почти 12 тысяч человек остались без света. К ремонту привлекли 119 человек и 40 единиц техники.

Также из-за сильного ветра в городе погиб уроженец Московской области, на которого упало дерево. Инцидент произошел на улице 60 лет ВЛКСМ. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края информацию подтвердили и заявили об организации проверки.

Четвертого погибшего в результате шторма обнаружили в Новороссийске