06 декабря, 22:55Транспорт
РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье после шторма
Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"
Движение поездов полностью восстановили на Черноморском побережье, все поезда следуют по расписанию. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.
Отмечается, что первой по отремонтированному участку проследовала "Ласточка" Туапсе – Имеретинский Курорт.
26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.
Уже 27 ноября в Сочи прошли град, ливни и шторм. На фоне непогоды было объявлено штормовое предупреждение. Жертвой урагана в городе стал один человек.
Позже еще одно тело обнаружили в Новороссийске. Как уточнил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, жертвы непогоды были отдыхающими. В прокуратуре региона добавили, что число погибших на Кубани и в Крыму выросло до четырех человек.
Железнодорожное сообщение между Москвой и Крымом возобновлено
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