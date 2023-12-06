РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье после шторма

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Движение поездов полностью восстановили на Черноморском побережье, все поезда следуют по расписанию. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

Отмечается, что первой по отремонтированному участку проследовала "Ласточка" Туапсе – Имеретинский Курорт.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Уже 27 ноября в Сочи прошли град, ливни и шторм. На фоне непогоды было объявлено штормовое предупреждение. Жертвой урагана в городе стал один человек.

Позже еще одно тело обнаружили в Новороссийске. Как уточнил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, жертвы непогоды были отдыхающими. В прокуратуре региона добавили, что число погибших на Кубани и в Крыму выросло до четырех человек.

Железнодорожное сообщение между Москвой и Крымом возобновлено