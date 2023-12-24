Уроженец Московской области погиб из-за упавшего на него дерева в Сочи

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В Сочи из-за сильного ветра дерево упало на мужчину, в результате чего он погиб. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, из жизни ушел уроженец Московской области. Происшествие случилось на улице 60 лет ВЛКСМ, 10. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края подтвердили данную информацию. Ведомство организовало проверку этого инцидента.

Как уточнили на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 24 декабря в Сочи и на федеральной территории Сириус сохранятся неблагоприятные погодные условия в виде дождей, ураганного ветра с порывами до 32 метров в секунду. Кроме того, ведомство предупредило об опасности формирования смерчей над морем в понедельник.

"25 декабря на участке Магри – Псоу волнение моря до 4-4,5 метра, опасность формирования смерчей над морем. 24 и 25 декабря в Сочи и ФТ Сириус ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра, подъемы уровней рек", – говорится в сообщении.

В Сочи до 25 декабря действует штормовое предупреждение. В городе прогнозируются ливни, град, ветер от 30 до 32 метров в секунду и гололедица. Из-за ветра на запасные аэродромы отправили 21 самолет. Международный аэропорт Сочи работает по фактической погоде.

В настоящее время без света остаются почти 12 тысяч человек. Это произошло из-за аварий на линиях электропередачи из-за непогоды.

Среди пострадавших от шторма на Черноморском побережье туристов нет – РСТ