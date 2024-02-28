На пляже в Калифорнии обнаружили череп гигантского морского существа

Фото: twitter.com/krystal scarborough

Огромный череп выбросило на пляж залива Монтерей в Калифорнии, пишет The Sacramento Bee.

Ведущий палеонтолог из Чарльстонского палеонтологического центра Роберт Боссенекер предположил, что такая находка может принадлежать или ластоногому, или синему киту, так как именно их черепа измеряются в метрах, а не в футах или сантиметрах, как это принято у других млекопитающих. Более того, эксперты из Музея естественной истории в Санта-Круз считают, что данная кость могла быть выброшена на пляж еще осенью прошлого года.

По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, финвалы и синие киты являются самыми крупными существами на всей планете. Так, размер первых может составлять порядка 25 метров в длину, а последних – 33 метра. При этом весить финвалы могут до 80 тонн, а киты – до 165 тонн.

Ранее австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований заявило об обнаружении пропавшего 120 лет назад корабля Nemesis, который перевозил уголь, но в июле 1904 года исчез с командой в составе 32 человек. Причиной происшествия тогда послужил сильный ураган.

По данным исследователей, обломки были найдены случайно в мае 2022 года в 26 километрах от берега неподалеку от Сиднея. Судно лежало на глубине в 160 метров. Оказалось, что пароход утонул из-за вышедшего из строя двигателя, который, в свою очередь, перестал работать прямо во время шторма.



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