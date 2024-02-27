Австралийские ученые нашли судно, пропавшее 120 лет назад вместе со всей командой

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Австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований заявило об обнаружении пропавшего 120 лет назад парохода. Корабль Nemesis перевозил уголь, но в июле 1904 года исчез вместе со всей командой в 32 человека.

Причиной пропажи послужил сильный ураган. После нескольких недель на пляж в 30 километрах к югу от Сиднея выбросило тела членов команды и фрагменты парохода. Точное место крушения корабля тогда так и не нашли.

По данным исследователей, обломки были найдены случайно в мае 2022 года в 26 километрах от берега неподалеку от Сиднея. Судно лежало на глубине в 160 метров. Ученым пришлось не только сделать карту морского дна и множество фотографий, но и сверить снимки со старыми кадрами и чертежами судна.

Оказалось, что пароход утонул из-за вышедшего из строя двигателя, который в свою очередь перестал работать прямо во время шторма. После удара одной из волн корабль утонул так быстро, что экипаж не успел спастись.

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Эффекту поспособствовали размеры лайнера "Астория Гранде", который двигался из Турции, а перед ним плыл небольшой катер. Эксперты подчеркивали, что визуальную иллюзию создают слои воздуха разной плотности, которые и вызывают зеркальные отражения.

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