Khaosod: восемь человек погибли при сходе оползня на Пхукете

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Восемь человек погибли в результате схода оползня на Пхукете. О происшествии пишет RT со ссылкой на издание Khaosod.

По предварительным данным издания, среди погибших оказались двое россиян, три гражданина Таиланда и три человека из Мьянмы. В настоящее время спасатели ищут без вести пропавших.

Ранее более 100 человек погибли в результате схода оползней в южном штате Индии Керала. В поисково-спасательной операции задействовали военных, технику ВВС и поисковых собак.

К оползням привели проливные дожди. Из-за стихии сильнее всего в штате пострадал округ Ваянад. Там удалось спасти около 100 мирных жителей.

