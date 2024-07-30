Не менее 56 человек погибли в Индии из-за оползней

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы."

Как минимум 56 человек погибли в индийском штате Керала, где проливные дожди привели к оползням. Об этом сообщает The Times of India.

"Я огорчен сообщениями об оползнях в частях округа Ваянад. Мои мысли со всеми теми, кто потерял своих близких, молюсь за всех пострадавших", – указал в соцсети премьер-министр страны Нарендра Моди.

Политик уточнил, что сейчас проводятся спасательные операции. Он также поговорил с главным министром Кералы Пинарайи Виджаяном и пообещал ему любую помощь со стороны центральных властей.

Из-за стихии сильнее всего в штате пострадал округ Ваянад. Поисково-спасательные работы там проводят представители Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индии (NDRF), пожарные и полицейские. Уже удалось спасти около 100 мирных жителей.

Почетный консул России в штате Ратиш Наир заявил ТАСС, что иностранцев среди погибших и пострадавших, в том числе россиян, после схода оползня в Керале нет.

Ранее сообщалось, что в Новой Гвинее нашли тела 670 погибших при сходе оползня в провинции Энга. Еще две тысячи человек были под землей. В общей сложности под завалами оказались более 200 квадратных километров. Сам оползень создал угрозу как для спасательных команд, так и для выживших.