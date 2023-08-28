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В мире

Новости мира: оползень накрыл древний монастырь рядом с Тбилиси

Новости мира: оползень накрыл древний монастырь рядом с Тбилиси

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В Грузии ликвидируют последствия оползня, который накрыл древний монастырь в 30 километрах от Тбилиси. По последней информации, людей под завалами нет. В патриархии сообщили, что оползни в этих горах – явление частое, но такого масштабного еще не было.

Во Французской Савойе оползень накрыл автомагистраль. Падавшие обломки подняли клубы пыли, которые накрыли территорию в радиусе сотен метров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На испанскую Майорку обрушился шторм. Люди бежали из уличных кафе, уворачиваясь от летевшей навстречу мебели. Также спешно пришлось покидать и пляжи. Видимость упала до двух метров. На одну из лоджий домов приземлилась соседская крыша.

Китайская провинция Хубэй ушла под воду после самого сильного в 2023 году дождя. За сутки выпало до 300 миллиметров осадков. Из-за этого реки вышли из берегов, затопленными оказались дороги некоторых городов и поселков в провинции.

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