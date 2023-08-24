СК организовал проверку после массового отравления детей в лагере в Бурятии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи организовали проверку после массового отравления детей в лагере "Байкальский бор" в Бурятии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на СК РФ.

"Следственным отделом по Прибайкальскому району <...> по данному факту проводится доследственная проверка", – сказали в ведомстве.

Согласно последним данным, отравился по меньшей мере 21 ребенок. У всех наблюдаются симптомы кишечной инфекции. Известно, что дети будут проходить лечение на дому.

Отмечается, что в рамках проверки следователи уже взяли образцы из пищеблока лагеря.

Об инциденте стало известно ранее в четверг, 24 августа. В связи с этим региональная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения лагерем требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Собственное расследование начал Роспотребнадзор.

