Массовое заболевание детей выявили в лагере в Бурятии

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Массовое заболевание детей произошло в лагере "Байкальский бор" в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере "Байкальский бор" в Прибайкальском районе", – указано в сообщении.

Ведомство проверит соблюдение администрацией лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

СМИ сообщают, что Роспотребнадзор также проводит санитарно–эпидемиологическое расследование. На данный момент диагноз у детей не установлен.

Ранее сообщалось, что массовое отравление грибами произошло в детском лагере Ленобласти. Состояние четверых школьников оценивается как тяжелое, поэтому их положили в реанимацию.

До этого Роспотребнадзор приостановил работу лагеря "Юность" в Удмуртии. Там отравились 17 детей, употреблявших водопроводную воду, которая не соответствовала требованиям безопасности.



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