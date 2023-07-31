Кишечный иерсиниоз мог стать причиной отравления детей на Алтае

Фото: Следственный комитет РФ

Кишечный иерсиниоз мог стать причиной массового отравления в детском лагере "Горный орленок" в Республике Алтай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

"По предварительным данным, выявили кишечный иерсиниоз. Это заболевание, передающееся грызунами. <...> В овощехранилище обнаружены следы грызунов. Дети поели эти продукты, и, скорее всего, это и стало причиной заболевания", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что инфекцию выявили уже более чем у 20 детей. При этом у всех болезнь протекает легко. Заболевшие дети продолжают оставаться в больнице, их выпишут после выздоровления.

О массовом отравлении в "Горном орленке" возле села Камлак стало известно 29 июля. По последним данным, там заболели 69 человек, в том числе 67 детей в возрасте от 7 до 17 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.

