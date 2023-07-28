Число госпитализированных детей из лагеря в Удмуртии выросло до 17

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число детей, госпитализированных после вспышки острой кишечной инфекции в лагере "Юность" в Удмуртии, выросло до 17. Об этом сообщила замглавы регионального Минздрава Наталья Соколова.

"Я нахожусь в Воткинской городской больнице, сюда госпитализированы 17 детей из лагеря "Юность", где зарегистрирована вспышка кишечной инфекции", – цитирует ее ТАСС.

По словам Соколовой, четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще по четверо детей и взрослых проходят лечение с диагностированным состоянием легкой степени тяжести. Общее количество пострадавших составляет 25 человек.

27 июля специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии зафиксировали в детском лагере "Юность" признаки острой кишечной инфекции у 23 человек, в том числе 20 несовершеннолетних.

Прокуратура республики организовала проверку причин и условий, которые поспособствовали заболеванию детей, находящихся в оздоровительном лагере. Региональный главк Следственного комитета России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по части 1 статьи 236.



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