Четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим в Приморье

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Четверо детей попали в больницу с симптомами отравления нефтепродуктами или жидкостью для розжига за последние две недели в Приморском крае. Состояние троих оценивается как средней тяжести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

В министерстве уточнили, что одному из пострадавших врачи промыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение. Когда такие жидкости оказываются в организме, добавили в Минздраве, они вызывают рвоту, тяжелые повреждения органов, интоксикацию. Попытки спровоцировать рвотный рефлекс или самостоятельно промыть желудок приводят к попаданию веществ в легкие и повреждению дыхательных путей.

Отмечается, что в таком случае развивается липоидная пневмония, проходящая тяжело и вызывающая осложнения. Часто она заканчивается "печально", подвели итог в ведомстве.

Ранее работу кафе NicePriceCafe на юго-западе Москвы приостановили после того, как семь его посетителей отравились роллами и рыбой. Сейчас они находятся в инфекционных стационарах. По результатам ПЦР-тестов у них диагностировали сальмонеллез.

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