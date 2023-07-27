Число случаев острой кишечной инфекции в детском лагере Удмуртии выросло до 23

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Число случаев острой кишечной инфекции в детском лагере "Юность" в Воткинском районе Удмуртской Республики выросло до 23. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Удмуртии.

"27 июля текущего года специалистами управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республики зафиксированы признаки острой кишечной инфекции у 23 человек, в том числе 20 несовершеннолетних", – отмечается в ведомстве.

В настоящее время прокуратура республики организовала проверку причин и условий, которые поспособствовали заболеванию детей, находящихся в оздоровительном лагере. Помимо этого, специалисты оценят исполнение администрацией лагеря санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее двенадцать случаев острой кишечной инфекции выявили в детском лагере "Юность" в Удмуртии. Отмечалось, что специалисты Роспотребнадзора выехали в лагерь для забора биологических материалов и установления источника заражения. На месте инцидента эксперты проводили противоэпидемические мероприятия.



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